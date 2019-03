Valimiskampaania läks aia taha. Kes on süüdi?

Keskerakonna süüd on järjekindlalt kasvatanud ka peaminister Jüri Ratas retoorikaga, mida aeg-ajalt ekslikult heaks lastetoaks nimetatakse. Kurb on valitsusjuhi pärast, kes kulutab pea kõigist temaga tehtavatest pikematest usutlustest kolmandiku repliikideks stiilis «Tänan teid selle väga hea ja vajaliku küsimuse eest», «Tahan tunnustada saatejuhte tugeva ettevalmistuse eest», «Vaatan, et teil on siin stuudios kalendril vale kuupäev – las ma panen õigeks».

Süüdi on Reformierakond. Selle pärast, et ei suutnud end opositsioonis kokku võtta ega kampaaniasse värskust tuua. 2000. aastate alguse kõige halvemas vaimus retušeeritud Kaja Kallase portreeplakatid olid kõike muud kui käivitav jõud.

Reformierakond pidi kandma nende valimiste põhiteemade kujundamisel suurimat vastutust, ent jäi ülesandega jänni. Sörkida sabas ja haukuda vastu – see polnud tase, mida Kaja Kallaselt oodati.

Ja veel: Refomierakondlaste südametunnistusele jääb keskkonna ning metsanduse teema täielik hajumine. Sealtmaalt, kus reformierakondlasest linnapea juhtimisel oli Tartus võetud tselluloositehase vastu kindlalt eitav hoiak ning saavutatud rahvahulkade kaasatus, polnud tegu enam roheliste nišiteemaga. Sealt olnuks aus astuda samm edasi ja teha säästva majanduse küsimused suureks ka üle-eestiliselt. Aga ei tehtud.

Süüdi on Eesti 200, sest sisenes valimisvõitlusesse ilma, et oleks endalegi oma maailmavaadet arusaadavalt sõnastanud. Tulemuseks oli lihtsalt törts segadust. See, kuidas Eesti 200 väitis šokiplakatite toel, et Eesti ühiskonna kõige põletavam probleem on eestlaste ja venelaste segregatsioon, kuid jäi ise juba mõne päeva möödudes sõnumi väljakandmisel hätta, mõjus lõpuks lihtsalt tähelepanupüüdlusest ajendatud laamendamisena. Mis pikast plaanist me pidime rääkima, kui polnud lühikesti?

Süüdi on Vabaerakond. Et andis alla, ei tulnud toime. Et ei kasutanud valimiskampaanias Ain Lutsepa nägu ja nime. Nüüd näib Vabaerakonna peamine panus Eesti poliitikasse seisnevat selles, et edaspidi käsitletakse kõiki uusi tulijaid a priori juhuslike õnneproovijatena, kes ei loodagi üle ühe valimisperioodi pildil püsida.

Süüdi on EKRE. Et külvas hirme ning ässitas revolutsiooni olukorras, kus selleks Eesti rahvuse ja kultuuri hea käekäigu seisukohalt tegelikult vajadust polnud. Ehkki rahvuskonservatiivsusel võiks meie poliitilisel skaalal olla kindel koht, on EKRE senine tegevus põhinenud paljuski blufil. Levitades pagulaspoliitika ja homopropaganda (mis asi see üldse on!?) ainelisi valesid või pooltõdesid ning panustades inimeste kõige madalamatele instinktidele läks EKRE-l korda märkimisväärne osa rahvast asja eest, teist takka üles ässitada. Sedamööda anti voli inetusteks, mille peamiseks tunnuseks jääb veel pikaks ajaks jalajälg Indrek Tarandi püksitagumikul.

Ka pole EKRE poliitikud midagi ette võtnud selleks, et ohjeldada nendega seotud sotsiaalmeediagruppides lokkavat vihakõnet. Ehkki see oleks nende võimuses, pole tehtud midagi, et juhtida poliitiliselt kogenematuid tegelasi viisaka, eriarvamusi austava debati juurde. Selles on EKRE süüdi rohkemgi kui katses sinimustvalget lippu, rukkilille ning rahvuslikke tundeid oma monopoolseteks kaubamärkideks kaaperdada.

Süüdi on Isamaa. Et astus samasse ämbrisse, kuhu neli aastat tagasi, mil prooviti õnne Partsi munadeks ristitud maksureformi ideega. Teise pensionisamba tulevik võib küll olla oluline küsimus, ent mitte selline, millega priske majanduse tingimustes valijate mõtteerksust kontrollida. See lihtsalt ei lähe korda. Sellele keskendudes kulutati asjata energiat ning lasti EKRE-l end rohkem kehtestada.

Süüdi on sotsid. Et läksid EKREga tüli norima ning arvasid ülespuhutud väärtuspõhisest sõjast endale tähelepanu ja hääli tärkavat.

