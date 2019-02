Üliõpilasesindus reklaamis ülikooli õppejõude seksikusega

Kolmapäeval toimus Tartu ülikooli lahtiste uste päev, kus nii tudengiorganisatsioonid kui ka teaduskonnad meelitasid gümnasiste just Emajõelinna õppima tulema. On tavapärane, et sellistel üritustel jagatakse abiturientidele ka kõrgkooli logoga nänni. Küll ärritasid üht Tartu ülikooli tudengit ülikooli üliõpilasesinduse jagatavad kleepsud kirjaga «Rohkem seksikaid õppejõude!».