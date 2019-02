Elva vallavalitsus allkirjastas Puhja kooli rekonstrueerimislepingu

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et koolihoone rekonstrueerimise eesmärk on kaasajastada koolikeskkond ja muuta füüsiline ruum põhikooli õppekava nõuetele vastavaks. «Ehitustööde käigus luuakse kodunduse klass, samuti tuuakse tehnoloogia klass koolimajja. Peale selle paranevad tingimused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks,» selgitas Saar. Projektis on tähelepanu pööratud ka klassiruumide valgustuse parandamisele.