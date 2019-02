Ülikoolilinna eri kantides asuvas kümnes valimisjaoskonnas on seekord ametis kokku 111 inimest ja laias laastus kaks kolmandikku neist on valimiste korraldamisel ka varem kaasa löönud, mõni oma paarkümmend aastat, kui mitte kauemgi, tõdes Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

«Tuumik, viis-kuus inimest, on meil alati sama olnud,» kinnitas ka kaubamajas töötava kuuenda valimisjaoskonna esimees Ene Kuuskmäe. «Ega kõik inimesed valimisjaoskonna liikmeks sobigi, see on ju küllaltki täpne töö, arve on palju. Ja inimene peab aus ning kiirete näppudega olema – valimispäeva lõpus peame hääled võimalikult kiiresti kokku lugema, eksida ei tohi.»