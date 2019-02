Tartu loodusmaja harib õpilasi energiasäästu teemal

Tartu loodusmaja pakub 6.-9.klassi õpilastele võimalust osaleda energiateemalistes õppeprogrammides. Õpilastele on õppeprogrammides osalemine tasuta ning õpetajatel, haridustöötajatel ning teistel huvilistel on võimalik osalemissoovist teada anda eelregistreerimisvormi kaudu.

Projekti koordinaatori Katrin Juhansoni sõnul on õppeprogrammides käsitletavad teemad aineteülesed, seotud igapäevaeluga ja väga praktilised, kuid eriti sobivad need täiendama erinevaid loodusainete tunde - bioloogia, keemia, füüsika. Kuna õppeprogrammid toetavad ka põhikooli riiklikku õppekava, siis loodame väga, et õpetajad on aktiivsed ja huvi suur.