Fotod: Miss Valentine'i avasid kõige väiksemad võimlemispiigad

Tänavuse Miss Valentine’i osalejate üldarv jääb 900 sportlase kanti. Osalevaid riike on 37, kaugemad külalised on Tartusse saabunud Lõuna-Aafrika Vabariigist, Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Jaapanist ja Lõuna-Koreast. Esimest korda on kohal Singapuri võimlejad. Nagu kinnitas võistluste ellukutsuja ja peakorraldaja Janika Mölder, on sportliku taseme poolest tegemist ühe Miss Valentine'i läbi aegade tugevaima võistlusega ning finaalikohtade pärast läheb kõvaks rebimiseks.