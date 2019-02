Psühhiaatriakliinik tunnistas puuduliku paberimajanduse viga

TÜ psühhiaatriakliiniku juhataja Sven Janno sõnas, et patsientide põhiõiguste tagamine on kliinikule tähtis.

Nädal tagasi kirjutas Tartu Postimees, kuidas viimase poole aasta jooksul on Tartu ringkonnakohus tühistanud kuus Tartu ülikooli psühhiaatriakliiniku määratud patsiendi tahtest olenematu ravi otsust puuduliku paberimajanduse tõttu. Siis psühhiaatriakliinik kommentaari ei andnud, kuid nüüd nendib kliiniku juhataja Sven Janno, et kliiniku vead patsiente tahtevastasele ravile võttes on kahetsusväärsed ning asutus on juhtumitest õppinud.