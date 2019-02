Tuhanded korteriomanikud peavad esimest korda maamaksu tasuma

Tartu linnavalitsuse maade hindamise ja maksustamise peaspetsialist Riho Sulp sõnas, et Tartus on 46 500 korterit ning maamaksuvabastuse saab kuni 25 000 omanikku, mis tähendab, et ülejäänud korteriomanikel tuleb korteri eest maamaks tasuda. «Samas me ei saa välistada, et mõnele Tartus sissekirjutust omavale korteriomanikule kuulub mitu korterit, mis tähendab, et selle korteri eest, kuhu omanik pole sisse kirjutatud, tuleb ka maamaks tasuda,» lisas Sulp.