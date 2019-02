Arhitektid vaatavad liginulli fassaadi taha

Saali on üles seatud 80 vana bensiinivaati, mille kaantele trükitud mõtlema panevad sõnumid annavad mõista, et ilusast fassaadist hoolimata on liginullenergiahoone reaalne CO 2 jalajälg väga suur, sest hoonete energiatõhususe mõõtmisel ei arvestata mitme olulise kõrvalteguriga. Üks selliseid tegureid on näiteks inimeste pendelränne: elatakse ühes kohas, tööl käiakse aga mujal.