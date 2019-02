Eesti Raudtee ütles Tartu vaksalihoone rendilepingu üles

Eesti Raudtee pressiesindaja kinnitas, et Eesti Raudtee tõesti saatis Lõuna Varahaldus OÜle lepingu ülesütlemise avalduse, mille järgi üürileping soovitakse sel tähtajal lõpetada ja eesmärk on, et rendilepingu võtaks üle reisijateveo ettevõte Elron.

Ta selgitas, et Eesti Raudtee põhitegevuseks on raudteeinfrastruktuuri haldamine, reisijateveoga seonduv pole nende ülesanne ja Elroni põhitegevus.

«Antud küsimuse tõstatasime ka juba jaanuarikuus Tartu linnavalitsusega ja Elroni esindajatega kohtudes,» vahendas ta. «Tartu jaama rendilepingu üle võtmise tingimusi hakkab juba arutama Elron, seega suure tõenäosusega peaks reisijate jaoks suuremas plaanis kõik samaks jääma ehk siis teenus kui selline säilib, lihtsalt üürilevõtja muutub.»

Tartu vaksalihoone omaniku Lõuna Varahalduse esindaja Kaspar Kokk kommenteeris, et Eesti Raudteega varem peetud läbirääkimisi selle üle, et vähendada üüritavat pinda. Tema sõnul on räägitud ka sellest, et Eesti Raudtee võiks osa pinda anda allrendile.

Aastane rendisumma, mida Eesti Raudtee Tartu vaksalis ootesaali kasutamise eest tasub, on ligemale 30 000 eurot.