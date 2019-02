Lasteaedade käed jäävad võlgnike suhtes lühikeseks

«Minu arvates on ebaõiglane, et laps peab oma koha ära andma. Tema pole ju võlas süüdi,» märkis anonüümsust palunud lapsevanem. Ta selgitas, et kohatasu ning toidu eest tuleb iga kuu maksta ligi sada eurot ning vahepeal lisaks ka jõuluvana tellimise ja muu säärase eest, mis võib mõnele perele aeg-ajalt üle jõu käia. Ka teised lapsevanemad leidsid, et selliselt ei tasu võlgu olevate inimeste probleemi lahendada.