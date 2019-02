Vasakpartei kandidaat Viivi-Helbe Peljuhhovska: ega ma kapitalismist ei loobuks

Viivi-Helbe Peljuhhovska on riigikogu valimistel Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ainus kandidaat Tartus. Erakonna väljavaated riigikogusse pääseda pole kuigi suured, kuid suurt tähelepanu pälvis erakond segadusega valimisnimekirjade esitamisel.

Viivi-Helbe Peljuhhovska, mis juhtus valimisnimekirjade esitamisel, et vasakpartei neid kaks kokku pani?

Juhtus väga halb lugu. Kolme häälega kaaperdati erakond, mis koosneb meil vene ja eesti poolest, eestlasi on umbes 600. Oktoobri lõpus oli see kaaperdamine. Tekkis olukord, kus Mstislav Russakov sai võimaluse erakonna nimel välja kuulutada kongress, kus oli kohal 24 inimest. Aga kui erakonnas on 1800 inimest, siis 24 pole ju kvoorum. See tiib ei varjanudki, et neile tuleb ka Venemaalt raha.

Nimekirjade esitamise üle tuli suur võitlus. Mina kirjutasin kirja, asja arutati, Russakov ja tema kaaslased heideti välja. Ometi nad esitasid nimekirja vabariigi valimiskomisjonile. Meie uus juhataja, 30-aastane Julia Sommer viis asja niikaugele, et algatati kriminaaluurimine. Me ei leppinud sellega, et kõik eestlased jäeti kõrvale. Viimaks esitasime oma nimekirja ja juhtisime ka kirjas valimiskomisjonile tähelepanu, et esimesena esitatud nimekiri on õigustühine.

Lõpuks jäi nii, et valimiskomisjon luges teise nimekirja eelmise paranduseks. Õnnelik lõpp?

Õnn on see, et meie nimekirjas kandideerib nüüd ka eestlasi, ka üks juut. Eks kurb tunne ole seepärast, et jäime üsna hilja peale, võimalused on kehvemad, raha eriti ei ole.

Vasakpartei on aktiivselt kõigil viimastel valimistel kaasa löönud, aga teate ju ette, et edu teid ei saada. Kuidas te jaksate?

Oleks meil rohkem eetriaega, siis võimalik, et asjad oleksid teistsugused. Kuid inimesed on muutunud passiivseks. Kõik on nagu ühtmoodi jutuga. Vasakpartei vaateid tuleks selgemini väljendada. Tegelikult seisavad need inimeste heaolu eest. 2004. aastal Roomas moodustati Euroopa vasakpartei, meie liikmed on olnud osalised, olid asutajaliikmed.

Kelle huvide eest te seisate? Eestlaste või venelaste, või tööinimeste?

Meie suund on Euroopasse. Me püüame ära hoida suurkodanluse rikastumist ja toetame laiapõhjalise demokraatia arengut. Peale selle on eesmärk kaotada vaesus, tööinimestel peaks olema võimalik palgast ära elada.

Kas Eestis on vaesust?

On suhtelist vaesust ja lapsi absoluutses vaesuses. Suhteline vaesus lööb ju kogu aeg mööda külge, kui hinnad tõusevad, ei hoia neid monopoolseid asutusi keegi tagasi. Oleks vaja hoida kurssi, et korteriühistud – olen ka ühistu juhatuses – ei hakkaks planeerima suuri kulutusi, arvestamata, kuidas inimesed suudavad maksta. Nii ei saa, et teeme võõraste pankade käest võlgu võttes remonti, lõpuks kannatab inimene, kes peab väiksest pensionist ära andma suured summad.