Tartu karatekad võitsid Eesti meistrivõistlustelt 33 medalit

Karateklubis Falco treenib umbes 160 sportlast. Klubi juhataja Lauri Mengel märkis, et tänavuse suure medalisaagi taga on eelnevatel aastatel tehtud töö noortega, kes nüüdseks on jõudnud sellele tasemele, et Eesti meistrivõistlustelt medaleid võtta. «Esile on kerkinud hulk noori, kellel lisaks treeningutel osalemisele on ka soovi võistlustel ennast järjest rohkem proovile panna,» rõhutas Mengel.