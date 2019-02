Tähepargis algavad suvel soolaleivapeod

Endise füüsikahoone naabruses Tähe, Pargi ja Päeva tänavate vahele tulevat 12 kortermaja, Tähepargi kodusid arendavad AS Merko Ehitus Eesti ning kütusefirma Olerex omanike firma Aqua Marina AS. Viimane ostis kõnelusel alal kinnistud ettevõtja Mart Avarmaa firmalt.

Salto arhitektid on Riia kvartalisse kavandanud kuus maja kokku oma 220 korteriga. «Meil on plaan kogu kvartal järjest valmis ehitada,» sõnas Riia kvartalit arendava Colordia ASi juhataja Laur Laaneleht. «Muidugi jälgime turuseisu ja majanduse olukorda. Loodame, et me ei pea töös pausi tegema.»