Aksiim nentis, et kõrghariduse ja teaduse rahastamise probleemid on kõrgkoolist olenemata jõudnud igasse teaduskonda. «Kuigi mõnes teaduskonnas võivad asjad olla paremad, on siiski igal erialal oma kitsaskohad,» ütles Aksiim. Näiteks õpib mõnel majanduslikult kasumlikul erialal liiga vähe tudengeid, samas on mõnel menukal õppekaval jällegi palju tudengeid, kuid vähe õppejõude.