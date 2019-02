Nõo tervisemeeskond võttis ministrilt vastu tänukirja

Nõo tervisemeeskond jäi silma sellega, et nad olid kohale tulnud hulgakesi, mitte saatnud tänukirja vastu võtma ühe esindaja.

Tervisemeeskonna eestvedaja on Nõo valla sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, kes ütles, et tegelikult on tiimis 14 inimest. Päris kõigile Tallinnasse sõidu aeg siiski ei sobinud, niisiis oli neid ministri vastuvõtul kümme.