Mägedega mõistujutt sõjast, armastusest ja emadusest

Esiteks on see «Kaukaasia kriidiringi» esmalavastus Eestis, teiseks on Vanemuine saanud loa kasutada tuntud helilooja Gija Kantšeli muusikat. Seni on olnud kauane nõue kasutada selle näidendi lavastustes ühe Saksa helilooja muusikat, kuid nüüd on hakatud andma rohkem vabadust. Seda vabadust on lavastaja Tiit Palu ka kasutanud.