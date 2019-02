Priit Humal: Rail Baltic kui märk me kultuuritusest

Meile, eestlastele, meeldib uskuda, et oleme arukad inimesed. Tahame uskuda, et elame teadmistepõhises ühiskonnas ja oleme avatud argumenteeritud aruteluks. Usaldus argumenteeritud arutelude põhjal otsuste langetamise vastu on suurem väärtus kui mistahes projekt. Ainult usalduse olemasolu korral elame üle suuremad kriisid, mis meid heitlikus maailmas varem või hiljem tabavad. Viie aasta jooksul meie suurprojekti materjale lugedes on selgunud, et Rail Baltic on kui must auk, mis imeb endasse paljude projektide raha. Paraku on tegu Titanicuga, mille kaptenit ei õnnestu leida.

Kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust sai alguse ligi kuus aastat tagasi, et olla partneriks riigile raudtee kavandamisel ja aidata avalikustada dokumente ühise eesmärgi nimel: et Eesti saab otstarbeka raudteeühenduse.

Uus raudtee on üks võimalik valik selle eesmärgi saavutamisel. Pakkusime mitut alternatiivi raudteekoridori valimisel ja püüdsime aidata kohalikega suhtlemisel. Alguses oli meil ametnikega rahuldav dialoog. Mida rohkem hakkasime dokumente leidma, seda kiduramaks jäid vastused. Kadusid ka dialoogipartnerid. Nii ministrid Kristen Michal ja Kadri Simson kui ka peaminister Jüri Ratas on vältinud diskussiooni meiega. Veidi enam kui aasta eest läksime delegatsiooniga Rail Balticu peakontorisse, kus kohtumine tühistati ettekäändel, et soovisime seda salvestada. Mida kardetakse?

Oma poliitiliste otsuste ja valimislubaduste õigustamiseks kallutatud uuringute tellimine ja nende koostamine peaks olema karistatav, kuid tegelikkuses on toimiv majandusharu.

Juba trassikoridori kavandamisel sai meile selgeks, et olulisi otsuseid tehti suletud uste taga ja kummaliste argumentide põhjal. Veel keerulisemaks muutus suhtlus, kui hakkasime leidma vigu Rail Balticu põhjendustes. Selles küsimuses dialoogi välditakse siiani.

Andmekaitseinspektsioon on teinud hulga ettekirjutusi Rail Balticuga seotud dokumentide avalikustamiseks. Kohtuasjas, kus ministeerium loovutas salastatud dokumendi alles menetluse käigus, leidis kohtunik, et majandusministeerium käitumine on sobimatu. Käimasolevas kohtuasjas ignoreeris ministeerium kohtu korraldust dokumentide esitamiseks hoolimata varasemast minister Simsoni lubadusest need kindlasti kohtule esitada. Miks varjatakse?

On saanud üha selgemaks, et Rail Baltic, mis algul võis olla mõeldud Eesti hüvanguks, on praeguseks muutunud tagurpidiprojektiks. Selle asemel, et lahendada mingit kitsaskohta ühiskonnas, on meil lahendus, mille õigustamiseks mõeldakse välja järjest «huvitavamaid» loosungitena kõlavaid põhjendusi. Näiteks maanteede tühjendamine veokitest. Paraku pole kaup maanteelt raudteele liikunud rohkem kui mõne protsendi ulatuses kuskil Euroopas. Vettpidavaid põhjendusi, miks meil peaks teisiti minema ning miks pole seda jõutud olemasoleva raudtee abil, pole 20 aasta jooksul suudetud esitada. Otsitud põhjus on ka vajadus vedada NATO tehnikat vedu sõjaväeosade asemel Muuga sadamasse.