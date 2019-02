Elanik püüdis pulberkustutiga põlengut kustutada, kuid see ei õnnestunud. Taandudes sulges ta sauna vaheuksed, mis aitas põlengu levikut takistada. Päästjad kustutasid tulekahju ligi tunniga. Põlengus hävis leiliruumi sisustus, pesu- ja kaminaruum said kuuma ja suitsukahjustusi. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.