Tanel Tein: anname katuseraha hoopis tõmbekeskuste arendamiseks

Vaevalt on ka lapsevanemad rahul, kui edaspidi peabki lapsi aeg-ajalt mujale treeningutele viima, sest ülikooli spordihoones on tegevus nii ebajärjekindel. Kui suurürituste hulk kasvab – mis on väga hea –, kasvab ka kodusaalita laste hulk, kes linna peale laiali suunatakse.

Lahenduse pakub meie oma linnahall, kuhu Sting või jäähokiturniir juba järjekorras on, ilma et tudengid ja lapsed oma majast välja kupatataks. Kas Talvistu saab sellest aru?

Miks peaks linn ise linnahalli ehitama, mitte erasektor? Rõhutagem veel kord, et valimisliidu Tartu Eest meeskond on Arena ning Euroopa moodsaima perekeskuse kontseptsiooni rahastusmudelis alati panustanud linna (halli omanik) ja riigi ühekordsele investeeringule, et edasine majandamine oleks muretu. Kindlasti on projekti kaasatud ka erasektor, kuid see saab toimida vaid linna initsiatiivil ja eestvedamisel.

Miks linn? See on eelkõige Tartu ja Lõuna-Eesti võimalus – võimalus muutuda tõeliseks tõmbekeskuseks.

Erasektori esmane ülesanne ei ole elavdada piirkonna elu ega luua potentsiaali uuteks töökohtadeks, erasektori ülesanne ei ole parandada transpordiühendusi, et teiste linnade elanikud saaksid mugavalt Tartusse tulla.

Kõik need on just linna esmased ülesanded. Nende ülesannete täitmiseks on meil aga vaja mõelda ja debateerida teistmoodi kui seni, mõelda nendele tegevustele ja objektidele, mis aitaksid rahvast Tartusse meelitada ning linnakassasse lisatulu teenida.

Plekist on ehitatud üks teine hoone Tartus, mis asub aadressil Ujula 4 ning mida on mõned – ka Talvistu ei julge suuremalt mõelda – pidanud meie linnale kõlblikuks esindushalliks, kus saaks kõik vajalikud üritused ära peetud.

Võtame ühe näite. Kas sTARTUp Day on Tartule vajalik? Kas selle ürituse kaudu tuleb linna uusi külalisi? Kas me turundame Tartut sTARTUp Day kaudu? Kas piirkonda tuleb lisaraha? Kas taksojuhid tegid sTARTUp Day ajal kolm kuni viis korda tavalisest rohkem sõite. Vastus on kõigele sellele selge: jah!

Hea tänapäevane linna osalusega ürituskeskuse lugu on meie lähedalt võtta. Samalaadses olukorras, kui oli vaja otsustada, kas ja kuidas linnahalli raha investeerida, otsustas Stockholm oma Globeni investeeringud teha täielikult ise, erasektor kaasati projekti partnerina.

Stockholm on Euroopa üks kiireimini arenev linn, kus kümnest mõne suurürituse pärast linna tulevast inimesest kuus jätab sinna keskmiselt 240 eurot. Inimesi käib suurüritustel tuhandeid.

Mõni aasta tagasi küsisin Globeni meeskonnalt, mis oli kõige keerulisem. Vastus oli kiire: kümme aastat tuli poliitikutele selgeks teha, miks linn peaks investeerima ise linnahalli ehitusse. Nüüd on rahul nii linnavõim kui ka linlased, saab pidada maailma tasemel üritusi. Selles, et Tartus saab korraldada maailma tasemel üritusi, me enam kahtlema ei pea – Metallica tuleb suvel Tartusse.