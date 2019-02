Fotod: Tartu ja Tartumaa naiskoorid panid ülikooli aula helisema

Laulupäeva kunstiline juht Triin Koch jäi kontserdiga rahule. «Panen väga hea hinde - kvaliteet oli hea ja ilmselgelt on suureks laulupeoks valmistumine kõikide lauljate meeled väga erksaks teinud. Kõik laulavad südamest,» kiitis Koch.

Ta lisas, et mingis mõttes võib laulupäeva võtta ka laulupidude ühe eelproovina. «Valmistume muidugi proovides, aga valmistume ka läbi selle, et esitame neid laule publikule - seda küpsemaks need laulud saavad,» ütles Koch, kelle juhendataval Tartu ülikooli akadeemilisel naiskooril seisab muuseas veel enne laulupidusid ees mais sõit Vietnamisse Hội Ani, kus võetakse osa 6. Vietnami rahvusvahelisest laulukooride võistlusest.