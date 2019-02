Vanemuises esietendub lavastus vastutuse võtmisest ja inimeseks jäämisest

Lavastaja ja dramaturgi Tiit Palu sõnul otsitakse selles Bertolt Brechti ilusas ja karmis näidendis seda, mis on kõige tähtsam. «Kõige tähtsam on jääda inimeseks,» lisas Palu. «Keerulistel aegadel on see valikute küsimus, mille eest igaüks ise vastutab. Minu jaoks tõuseb esile just vastutuse teema. On olukordi, kus igaüks peab olema valmis võtma vastutuse endast nõrgema eest. Ja just see annab meie elule mõtte.»