Mustvee vallavanemaks soovib saada üheksa inimest

Mustvee vallavolikogu esimees Aivar Saarela selgitas, et vallavanema koha täimiseks laekus üheksa sooviavaldust. Dokumentide läbi vaatamisel sai selgeks, et neist kuus kvailifitseeruvad konkursi tingimustele ning kutsutakse vestlusvooru.

«Panime kokku viieliikmelise komisjoni, kes valib vestlusvoorus välja need, kelle vallavanemaks sobivuse üle hakkab hääletama volikogu,» sõnas Saarela. Vestlusvoor leiab aset 27. veebruaril ning plaan on volikogule võimalikke vallavanema kandidaate esitleda 6. märtsil peetaval volikogu istungil.

Kuigi kandidaatide nimesid ei saa Saarela avaldada, sõnas ta, et kõik end sellesse ametisse soovijad on väga väärikad isikud ning kandidaate leidus nii Mustvee vallast kui ka kaugemalt.

Volikogu esimees Saarela on seda meelt, et volikogu valib 6. märtsil vallale uue juhi, kuid lisas, et ei soovi kõigi 21 volikogu liikme eest sõna võtta. «Ennustamine on tänamatu töö ning jääb vaid üle loota, et volikogu siiski järgmisel istungil kindlale otsusele jõuab,» lisas Saarela.