Täna hommikul teatas Tallink Grupp, et kontserni juhatuse koosseisus alustab 15. aprillil tööd Tallinna lennujaama senine juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout. Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene märkis, et Tallinkis 20 aastat töötanud juhatuse liikme Andres Hundi panus on hindamatu.