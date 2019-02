Juubilar Einasto valem: elada nüüd ja praegu

Miks käib Jaan Einasto endiselt tööl? Sellepärast, et tal on veel mõned asjad hinge peal. «Probleem on seotud galaktikate tekkimise ja nende jaotusega ruumis, olen seda uurinud 35 aastat,» selgitas ta. «Olen üritanud maailma ehitust endale selgeks teha ja ka astronoomilist üldust teavitada, aga see pole alati olnud väga edukas. Igaüks on oma tões veendunud, muidu ei saakski tööd teha. Eks siis tuleb vaielda, kõik ütlevad välja oma argumendid. Püüan meie argumente tugevamaks teha.»