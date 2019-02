Elva teeb riigi toel korda neli teed ja tänavat

Neljast objektist kolm saab Elva ette võtta transiitteede tarbeks mõeldud investeeringutoetuse abil. Selle eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi, mille teelõikudel tekivad suuremast liikluskoormusest tingitud lisakulutused. Kokku jagas ministeerium selles kategoorias 4,3 miljonit eurot, millest Elva kõrval saavad osa ka Kohtla-Järve, Rakvere, Sillamäe ja Haapsalu linn ning Jõhvi ja Toila vald.

Kui palju täpselt iga omavalitsus raha saab, ei osanud Elva vallavanem Toomas Järveoja eile veel öelda, sest andmed polnud valda laekunud. Küll on selge, et teatud ulatuses peab töödesse panustama ka omavalitsus ise. Sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta jääb see 10–30 protsendi vahele.

Järveoja tõdes, et teede rekonstrueerimise peale on mõeldud varemgi, kuid raha pole selleks jagunud. Kõige kehvemas seisus on J. Kärneri tänav: katendi halva seisu kõrval tekitab tõsist liiklusohtu kõnnitee puudumine. Nüüd see viimaks rajatakse.

Lootuse tänava ja Peedu teega on Järveoja sõnul lihtsam, kuna seal vajab korda tegemist üksnes katend. Et Peedu teele suundub Pangodi ja Illi poolt päris suur liiklus, otsustati taotlus esitada just transiitprogrammist raha saamiseks. Kui asjad soovitult sujuvad, peaks tööd valmis saama selle aasta jooksul.

Et paraneks ettevõtjatele vajalike kohalike teede seisukord, sai taotleda ettevõtlusega seotud teede toetust. Elva vald saab selle abil korda teha lõigu Vapramäe-Elva-Kalme teest ning Nõo vald rekonstrueerida Voika tänava.