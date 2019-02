Elva valla spordihoone ehitus algab kõige varem maikuus

Elva abivallavanem Heiki Hansen sõnas, et projekti esimeses etapis tuleb ehitajal koostada detailne põhiprojekt, sest hange koostati eelprojekti põhjal, mille alusel on väljastatud ka ehitusluba. «Kui põhiprojekt on valmis ja vallaga kooskõlastatud, saab alustada ehitamist. Planeeritult peaks see toimuma juba selle aasta kevadel või suvel,» lisas ta.

Vallavanem Toomas Järveoja ütles, et Elva spordihoone ehitatakse ujulata, siiski otsib vald lahendusi ujula ehitamiseks.

«Vallavolikogu algatas 2018. juunis Verevi järve rannaala detailplaneeringu, et luua võimalused ajakohase supelranna väljaarendamiseks koos rannahoone-ujula ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega,» sõnas ta. Järve- oja lisas, et plaanis on korraldada arhitektuurivõistlus ja leida ujula rajamiseks investor.

KRC Ehituse juhatuse liige ja tegevjuht Siim Kroodo ütles spordihoone ehituse ja tööde järjekorra kohta, et praegu on kõige tähtsam valida välja projekteerija. «Seejärel kulub projekteerimisele veidi aega. Praegu loodame, et saame ehitustöid alustada maikuus,» rääkis ta. Kroodo täpsustas, et kõige keerulisem osa on ehitusgeoloogia, sest palju tuleb tähelepanu pöörata sellele, missugustele vaiadele spordihoone ehitada.

Elva spordihoone esimesele korrusele on planeeritud suur spordisaal koos riietus- ja haldusruumidega. Teisel korrusel hakkavad paiknema jõusaal, aeroobika- ja treeningusaalid, 60-meetrine jooksurada ning kaugus- ja kõrgushüppeala.

Peale selle on teisele korrusele kavandatud pealtvaatajatele siserõdu, kus saab teha ka soojendusjooksu. Spordihall on galerii abil ühendatud koolimajaga. Elva spordihoone ehituse vastu tundis huvi 33 ettevõtet, sealhulgas allhankijad. Pakkumuse esitas 12 pakkujat.