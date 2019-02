Tartu ülikooli rektor tänas ja tunnustas akadeemik Jaan Einastot pidulikul õhtusöögil

Jaan Einasto on üks tumeaine ja kosmilise võrgustiku avastajatest. Ta uurib universumi ehitust ja arengut, sealhulgas galaktikasüsteemide ja galaktikate struktuuri ning galaktikate dünaamikat. Einasto on oma karjääri jooksul avaldanud üle 300 teadustöö ja kirjutanud mitu raamatut.

Rektor Toomas Asser õnnitles akadeemik Jaan Einastot väärika tähtpäeva puhul ning märkis rõõmuga, et ajalehele antud usutluses ütles juubilar, et tal on veel üht-teist uurida. «See on tunnustust väärt,» ütles Toomas Asser.

Samuti on tunnustust väärt, et Jaan Einasto huviobjekt, universumi kärgstruktuur, pole ainult huvitav uurimisvaldkond, tähtis on see, et maailmas on seda mõistetud.

«Jaan Einasto on läbi elu enda ümber tõmmanud noori ning tema suur panus ülikooli ees on noortele jagatud haridus ja haritus,» sõnas rektor. «Ülikool tänab Jaan Einastot kõige selle eest oma suure medaliga. Soovime talle tugevat tervist ja teravat mõistust.»

Jaan Einasto on sündinud 23. veebruaril 1929. aastal Tartus. Ta lõpetas 1947. aastal Tartu I keskkooli ja õppis aastatel 1947–1952 Tartu ülikoolis. Pärast ülikooli lõpetamist asus Einasto tööle teadurina Tartu observatooriumis. Ka praegu töötab Einasto Tartu ülikooli observatooriumis galaktikate füüsika ja kosmoloogia osakonna teadusliku nõustajana ning jätkab publitseerimist rahvusvahelistes teadusajakirjades.

Alates aastast 1981 on Einasto Eesti teaduste akadeemia liige. Ta on pälvinud mitu Eesti Vabariigi teaduspreemiat, Riigivapi II klassi teenetemärgi, Marcel Grossmanni ja Viktor Ambartsumjani auhinnad ning Gruberi kosmoloogiapreemia. Einasto on nii Tartu kui ka Turu ülikooli audoktor ja Tartu linna aukodanik.