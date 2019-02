Oluline teada: e-valimistel saab valikut kontrollida vaid spetsiaalse QR-koodi lugejaga

Mitmed Tartu Postimehe toimetuse töötajad proovisid neljapäeva hommikupoolikul pärast e-hääletamist kuvari ekraanilt oma mobiiltelefoniga QR-koodi skaneerida, kuid said vastuseks pika jada tähti ja numbreid, millest polnud võimalik kandidaadi nime välja lugeda. Nagu pahatihti ikka, sai nüüdki kinnituse tõsiasi, et asjad toimivad paremini siis, kui nende kasutusjuhendisse süüvida. Nimelt on valijarakenduses suure QR-koodi kõrval väikselt kirjas, et seda saab skaneerida vaid spetsiaalse EH kontrollrakendusega.