Kobrulehest hakkab vesi kodudesse voolama

AS Tartu Veevärk juhatajaToomas Kapp.

Ülikoolilinn ja selle naabrus areneb ning et kellelgi veest puudust kätte ei tuleks, on Tartu veevärk asunud rajama Tartust põhja poole Tartu valda Tila külla uut Kobrulehe veehaaret. Kava järgi on sealsed ligi 30 puurkaevu ja veepuhastusjaam töövalmis paari aasta pärast.