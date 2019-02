Olukord on väljunud kontrolli alt ning esimese trepikoja teisel korrusel asuva korteri elanike lakkamatu pidu on viinud sama püstaku elanikud meeleheitele.

Probleemese korteri elanikud endal süüd ei näe, väidavad, et nemad on korralikud inimesed ja teiste rahu ei riku. Tartu Postimehe reporteri külaskäigu ajal oli olukord rahulik ja peremees süüdistas koguni naabreid, et need on narkomaanid ja kujutavad endale asju ette.