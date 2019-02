Kolm küsimust riigikogu valimiste kandidaadile. 4. Rea Sepping (Rohelised) ja Mihhail Lotman (Isamaa)

Kuidas päästa pensionärid vaesusest, kui nad ikka vajavad päästmist?

Rea Sepping: Kõik oleneb sotsiaalsest kaasatusest, on ju eriti vanem generatsioon andnud ära vastutuse riigile ega räägi väga kaasa neid puudutavais asjus. Pensionäre on erinevaid: neid, kes suudavad paremini hakkama saada, kel on pere ja seeläbi materiaalne kindlustatus, on neid, kes jäänud üksi ja pension pole küllaldane. Peaks pensionäridele ütlema, et neil on hääl rääkimaks kaasa. Kindlasti peab toetama inimesi, kes pole töövõimelised ja jäävad hätta.

Mihhail Lotman: Pigem vajavad, aga vaesus on suhteline mõiste. Vähesed nälgivad, samas on oluline sotsiaalne mõõde. Eesti pensionärid vaatavad, kuidas elavad Skandinaavia pensionärid ja nendega võrreldes on nad vaesed, ei saa lubada endale paljutki, mis on heaoluühiskonnas enesestmõistetav. Erakonna programmiline seisukoht on seotud teise sambaga. Kui see on inimese raha, võivad nad ise selle üle otsustada, kuidas kulutavad ja kuhu paigutavad. See ei lahendaks kõiki probleeme, aga oleks suur tugi. On kaks eri asja: kas räägime nendest, kes on pensionil praegu, või neist, kes on seda tulevikus. Need, kellel pole teist sammast, ikka kaudselt maksavad teise sambasse. See pole õige. Ka pole õige koormata töötavaid pensionäre tulumaksuga. Järsku pensionitõusu lubada on vastutustundetu, aga pension peab koos heaolu kasvuga tõusma ja olema keskmise palga suuruses.

Kas Eesti demokraatlik valitsemiskorraldus vajab remonti ja missugust?

Rea Sepping: Jah. Olen väga selle poolt, et juurutada otsedemokraatiat. Praegu tehakse paljud otsused ära riigi tasemel nii, et ei võeta arvesse kodanikuliikumiste pöördumisi, petitsioone, suhtlust ametiorganisatsioonidega. Kindlasti tuleks demokraatia läbipaistvamaks muuta. Olen kodanikuaktivismiga tegelenud ja selle poolt, et mõistlikult põhjendatud ja teadlaste seisukohtadega toetatud algatusi tuleks arvesse võtta. Kindlasti on riigikogu saadikuid, kes on jäänud truuks pigem erakonna ideedele, aga on ka neid, kes tegutsevad n-ö sõltumatult. Mulle on tundunud, et eeskätt on kõlanud Tallinna ja Harjumaa teemad, kuid peaksime tegelema tõsisemalt just maapiirkondade arenguga.