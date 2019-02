Aastapäeva kontsertaktus kolib Vanemuisest ERMi

Kui varem on Tartu linna kontsertaktus toimunud Vanemuise kontsertmajas, siis sel korral kolib sündmus esimest korda Vanemuisest välja. Linnapea Urmas Klaas selgitas, et nende mõte on proovida vabariigi aastapäeva aktuseks ka teisi paiku. «ERMis on Vanemuise kontserdimajaga võrreldes vastuvõtu korraldamiseks avaramad tingimused,» lisas Klaas. Ta selgitas, et kutsutud külaliste arv on sama ehk 800, kuid ERMis mahuvad kõik külalised ka pärast kontserti istuma. «ERMis on meie kasutada suur fuajee, ajutiste näituste ruum ja restoran,» täpsustas Klaas.