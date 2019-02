Meelis Luht: kas raudtee on ikka maantee alternatiiv?

Olud on nii head, et võta või riigikokku kandideerimise avaldus tagasi. Enamik erakondi on jõudnud arusaamale, et nii edasi ei saa ning Tallinna ja Tartu vahele tuleb ehitada neljarajaline maantee. Super! Kas teeme ära?

Milleks seda uut paremat teed vaja on? Tähtsaim on turvalisus. Olen sõitnud Tallinna ja Tartu vahet väga palju, igasuguse ilmaga ja igal kellaajal, küll autoroolis, juhi kõrval või bussis. Hull on, kui ei tea, kas vastutulevast sõidukist ikka turvaliselt mööda saad. Näeme uudistes sageli, kui kurvad on selliste juhtumite tagajärjed. Selle efekti saavutab tõesti juba ka 2 + 1 sõiduradadega, kuid sabadest ehk aeglastest autorongidest niisugune lahendus ei vabasta.

Raudtee ja kiirrong on toredad. Reisijateveol kiirrongist paremat võimalust polegi, buss jääb kiiruse ja mahtude poolest raudteele alla. Kuid hoolimata raudteel kavandatavast kiiruse kasvust kulub Tartust Tallinna jõudmiseks ikkagi vähemalt poolteist tundi. Perroonilt perroonile saaks muidugi kiiremini. Korralikul maanteel on sõiduauto kindlasti rongile alternatiiv, laseb pealegi sõiduaega valida.

Majandust, pean silmas väikseid ja keskmisi ettevõtteid, eriti väljaspool Tallinna, raudtee palju ei aita. Näiteks Aegviidu jaamas saab hommikul parkla sõidukeid täis, rongiga käiakse Tallinnas tööl ja õhtul tagasi. Kui kiirraudtee ulatuks Tartuni, võib juhtuda küll, et Tartu muutub Tallinnas töötavate inimeste magalaks, aga see Tartu ja maapiirkondade ettevõtlust ei aita.

Vaid silmaklappidega hobune ei näeks, mis toimub kogu maailmas hea maanteevõrgu ääres. Ka Eestis, praegu küll peamiselt Tallinna ringtee ümbruses.

Kui me soovime, et kogu Eestis oleks tugev väike- ja keskmise suurusega ettevõtlus, siis pole raudteesse investeerimisest suurt abi. Mida need Tartust või mujalt Eestist pärit ärid rongiga Tallinna või vastupidi vedama hakkavad? Kas Emajõe vett, mida pärast tselluloositehasest pääsemist enam-vähem puhtana hoida suudame? Lihtsalt ei kujuta ette, kuidas mõni väikeettevõte oma kauba raudteejaam viib, siis ümber laadida laseb, rongiga Tallinna sõidutab, jälle ümber laadida laseb ning lõpuks sihtpunkti toimetab. Ajakulukas ja autoveost kallim. Tootmine ja kaubandus vajab hästi ajastatud väikeste ja täpsete kogustega tarneahelat. Massilise lattu tootmise ja varumise ajad on ammu möödas ja keegi ei soovi hoida raha umbmäärase müügiperioodiga varude all.