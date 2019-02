Kohus tunnistas lohaka paberimajanduse tõttu kuue inimese sundravi psühhiaatriakliinikus ebaseaduslikuks

Mullu augustis viis kiirabi psühhiaatriakliinikusse patsiendi A, kes väitis, et tema maja on haudu täis ja igal pool on laibad. Et ta oli ohuks iseendale, taotles kliinikum patsiendile tema tahtest olenemata ravi neljaks päevaks. Hiljem pikendati ravi 40 päevani.