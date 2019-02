Jardini aianduskeskus tahab avariisse sattunud lehma taastada

Ringristmikult on Jardini aianduskeskusesse teed mööda paarsada meetrit. Jardini tegevjuhi Kaisa Moora sõnul on kavas lehm taastada. Kui palju selleks kulub aega ja raha, ei osanud ta ütelda. Floristide ja aednike enda kätetööst ei piisa, sest sepal tuleb kohendada avariis kahjustada saanud metallist raam.

«Ma tahaksin, et enne kevadet tervitaks meie Õssik seal ringi peal inimesi nagu ennegi,» ütles aednik-klienditeenindaja Signe Raudsepp. «Külarahvas, kes elab aianduskeskuse ümber, on ka küsinud, kas ikka taastate, ja on lubanud appi tulla, kui tarvis.»

Õssiku nimi valiti välja konkursil. See tuleneb Õssu külast, kus asub Jardini aianduskeskus. Miks punuti just lehm? Sest keskuse aadress on Karja tee 1, on kirjas asutuse veebilehel.