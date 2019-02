Kaks robotit ootavad laupäeval külalisi Ahhaasse kätlema

Oskarid on robotid, kes kikilipsud ees veerevad siis Ahhaa fuajeesse punase vaiba äärde ning on valmis kõigil külastajail kätt suruma ja nendega viisaka vestluse maha pidama.

Ahhaa punase vaiba tseremoonia märgib Eesti Vabariigi lähenevat aastapäeva, aga sedagi, et laupäevast on teaduskeskuse näitusesaalid pärast remonti uuenenult avatud ning pidulik tere tulemast igati õigustatud.

Mihkel Sild selgitas, et esimene robot on enam kui kümme aastat tagasi Eestisse tulnud Ameerikast. Temale hakkas siin väga meeldima, ta sai viisa ning on nüüdseks ära õppinud eesti keele. Siis hakkas tal igav ning ilmselgelt vajas ta mõnd endataolist sõpra, kes nüüd ka kohal on.