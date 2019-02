Tartu loodusmaja õppepäevadel osales rekordarv õpilasi

Tartu loodusmaja haridusprogrammide juht Helle Kont tõi eelmisest aastat välja, et üks suurim väljakutse oli organiseerida korraga 200 gümnasistile õppepäev Saare järve äärde. Koostöö juhendajate, õpetajate ja laste vahel sujus ning läbiti edukalt metsa ja soo ökosüsteemide praktiline õppepäev. Samuti on huvitav teada, et Tartu loodusmaja kui keskkonnasäästliku ehitise programmi külastavad aktiivselt ka Tartu Kutsehariduskeskuse ehituse eriala õppurid.

Kooli õppekava täiendavaid programme on Tartu loodusmaja koostanud ja juhendanud alates 1996. aastast ning õppeprogrammide arendamisega tegeletakse pidevalt. Ka sellel aastal on juba lisandunud mitmeid uusi põnevaid programme igale kooliastmele. Näiteks 3.-4. klassi õpilasted saavad laboris mikroskoobiga uurida ainurakseid ja hulkrakseid organisme, looma- ja taimerakke ning hallituse huvitavat maailma. 6.-8.klass saab kalade lahkamise, liikide määramise ja püügi alammõõdu mõõtmisega tuttavaks programmis «Kalade ehitus, eluviis ja mitmekesisus».

Väga populaarseks on kujunenud 7.-12.klassile jõukohane programm «Elusloodus ja kaubandus (CITES)», kus praktilise tööna hindavad kiirkursuse läbinud õpilased «tollis» reisikottide sisu CITESi kriteeriumide alusel. Kasutuses on päris reisidelt toodud esemed, mis tollis tähelepanu alla võiksid sattuda. Kõige värskem on 7.-9.klassi õpilastele koostatud programm «Liigirikkus ja selle muutused tänapäeval». Õpilased tutvuvad Eestis elavate võõrliikidega, nendega seotud probleemidega ning saavad teada, kas võõrliikidega peab võitlema ja millised on olnud selles valdkonnas edulood. Mitmeid populaarseid programme juhendame ka loodusmajast väljas, erinevatel õpperadadel metsa-, soo- ja veeökosüsteemide uurimist ning arutleme, kuidas igaüks saab aidata kaasa loodushoiule.