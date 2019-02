Tartu kikkpoksikorüfee krooniti karjääri viimasel võistlusel Eesti meistriks

Nii poolfinaali kui finaali võitis Ruuder juba teises raundis ilmse ülekaaluga. Poolfinaalis seljatas vanameister Eiko Selgise klubist A.L.O. Crew ning järjekordse meistritiitli tõi talle võit finaalis endast peajagu pikema Daniil Orlovski (klubi EAK) vastu.

Ruuder lubas, et tänavune võistlus jääb tema jaoks ka viimaseks. «Sel aastal sai täis 25 aastat kikkpoksiga tegelemist ja tahtsin veel viimast korda, juubeli puhul tiitli koju viia,» rääkis Ruuder, kes astus esimest korda ringi aastal 1994, mil toimusid üleüldse esimesed kikkpoksi Eesti meistrivõistlused.

Tänavu pälvis Ruuder ka Eesti kikkpoksi liidult eriauhinna 25 tegutsemisaasta eest Eesti kikkpoksis. «Põhimõtteliselt sain auhinna selle eest, et olen enam-vähem kõige vanem elus ja tegev kikkpoksija Eestis,» tõlgendas Ruuder ise naljatledes autasu.

Ruuder on oma 25-aastase sportlaskarjääri jooksul pidanud poksiringis 112 matši, millest võite on 99 (24 neist KO-ga), kaotusi 13. Lisaks täiskontaktsetel ringialadel võistlemisele on Ruuder pidanud paarkümmend matši tatami-aladel ning enne kikkpoksi juurde jõudmist pidas paarsada võitlusmatši ka sportlikus karates.

Lisaks 13 kikkpoksi Eesti meistritiitlile on Ruuder Eesti meister wu-shu sandas ja üliõpilaste meister poksis. Samuti on ta kümmekond korda võitnud rahvusvahelise turniiri WAKO Baltic Open. Maailmameistrivõistlustelt on Ruuderi parimaks saavutuseks jäänud kolmel korral pääs veerandfinaali ehk kohad 5-8. Euroopa meistrivõistlustelt on ette näidata aga kaks pronksi (2014. aastal Bilbaos low-kick kategoorias -86kg ja 2017. aastal Loutrakis kick light kategoorias -89kg).

«Vanus on nüüd juba kahjuks nii kaugel, et täiskontaktsetel aladel enam kaasa teha ei lubatagi,» tunnistas Ruuder, kellele endale meeldib just täiskontakt, sest seal ei pea end tagasi hoidma ja pelgalt punkte koguma, vaid saab ka tugevalt lüüa ja matši enne kongi lõpetada.

Kuigi tippspordiga jätab Ruuder hüvasti, siis poksikindaid päriselt varna riputada ka ei kavatse. «Kindlasti jätkan nii ise poksimist kui ka teiste treenimist, lihtsalt võistlusspordist on aeg kõrvale astuda ja noorematele tulijatele tegutsemisruumi anda,» ütles Ruuder.