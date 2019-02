Tartu maratonil saadud vigastus surus Jürgen Ligi valimiskampaania haripunktis haiglasse

Reformierakonna üks tipp-poliitikuid Jürgen Ligi kukkus läinud pühapäeval Tartu suusamaratonil 20 kilomeetrit enne lõppu sedavõrd rängalt, et vigastas kaht roiet ja üht kopsu. Praegu on poliitik haiglaravil, mis muu hulgas tähendab seda, et ta peab kõrvale jääma hulgast valimisüritustest.