Eileõhtuse seisuga oli näiteks Cinamoni kino müünud filmi esmanäitamisele juba üle 300 pääsme, järel oli vaid käputäis. «On vähe selliseid filme, millele me nii vara müügi avame,» rääkis Cinamoni juhatuse liige Toomas Luhats. «Mõned neljapäevased ja reedesed seansid on juba täiesti välja müüdud. Sel filmil on väga suur potentsiaal.»