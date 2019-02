Ohvriabitelefonile tuli kõne peagi pärast liini avamist

Kriisitelefon alustas tööd 1. jaanuaril, sinna võib helistada ööpäev läbi ning kõned on tasuta. Abi antakse eesti, vene ja inglise keeles. Kes soovib nõu küsida kirja teel, saab minna veebilehele palunabi.ee ning algatada veebivestluse. Ka see toimib kolmes keeles ööpäev läbi.

Kriisitelefoni kirjeldusest jääb silma, et vaimse ja füüsilise vägivalla all kannatajate kõrval püütakse nõu anda neile, kes on kogenud majanduslikku vägivalda. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna kriisiabiteenuse juht Mari Tikerpuu, mida sellega silmas peetakse?