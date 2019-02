Kolm küsimust riigikogu valimiste kandidaadile. 3. Signe Kivi (Reformierakond) ja Mart Kivastik (Vabaerakond)

Kas riik peaks osalema Tallinna linnahalli taastamisel ja mis peaks olema järgmine uus riiklikult rahastatud kultuurirajatis?

Mart Kivastik: Ei peaks. Tallinna linnahall on minu meelest puhas äri, selle peaks korda tegema erarahaga. Tallinna linn võib ju seda ehitust toetada, kui tahab. Selle peaks ära müüma. Aga mis võiks olla järgmine, pole mul aimu ka. ERM oli viimane … Võibolla rahvusooper, Tartusse võiks kunstimuuseumi teha, eesti asja tuleks toetada.

Signe Kivi: Arvan, et riik peaks osalema, kui tahame siia konverentsituriste, kui tahame suuri kontserte, millele võiks ehk järgneda sama artisti kontsert ka Lõuna-Eestis. Või kui soovime, et need konverentsidele ja muudele linnahallis peetavatele üritustele tulijad jääksid pikemaks Eestisse. Kuivõrd rahvusooperile uue maja rajamise kokkulepe on olemas, peaksime vaatama kultuurikaardi üle. Päris kindel, et mõned 20–30 aastat tagasi ehitatud objektid vajaksid energiatõhusamaks kohendamist ja renoveerimist. Päris paljusid kultuurihooneid on seetõttu raske ülal pidada, et ehitamise ajal energiasäästule väga ei mõeldud. Suur probleem on ka ligipääsetavus nii ratastoolis kui ka lapsevankriga külastajatele.

Tartu kunstimuuseum vajab mõistagi oma kodu. Mulle meeldib Tartu linna valitud suund, et tuleks kesklinna kunstimuuseumi ja linnaraamatukogu ühishoone, et seal leiduks ka teisi tegevus- ja kohtumispaiku.

Mida arvate plaanist Rail Balticu rajamisel pidurit tõmmata ja asuda veel kord selle trassi kaaluma?

Mart Kivastik: Kindel pidur! Kõik need kohalikud raudteed võetakse praegu üles, Pärnu rongiühendus pandi seisma, nende järgmine rong tuleb kaheksa aasta pärast, kui tuleb. See on täiesti totter! Esiteks tuleks teha Eesti-sisesed raudteed korda, sealjuures Tartu ja Tallinna vahelgi on korda tegemata. See sõit ei tohiks olla pikem kui tund, Valga ja Tallinn kaks tundi. Siis poleks meil vaja seda neljarealist maanteed. Tartu ja Riia vahel tuleks rongid käima panna. Seda kõike on kohe vaja! See ongi Rail Baltic. Praeguse Rail Balticu ehituse käigus läheb majandus hetkeks kindlasti õitsema, saab mitu aastat tohutult ehitada – ja siis? Lihtsalt tühja ehitust tuleb metsikult, kümne aasta jooksul raisatakse meeletu raha ja pärast ei ole selle raudteega midagi teha, aga meie jääme selle eest maksma! Ja kust see Rail Balticu ehituse tööjõud võetakse? Pool Ukrainat läheb vaja. Kindlasti on Rail Baltic kellelegi kasulik, aga mitte Eestile.