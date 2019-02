Sõbra tapmises süüdistatav kutsus endale ise politsei

Prokurör Tatjana Tamm rääkis eilsel kohtuistungil uurimise käigus kogutud tõenditele viidates, et mullu 15. juuli pärastlõunal helistas Ülo Pastel hädaabinumbril ning ütles, et tappis oma sõbra. Väljakutsele reageerinud patrullpolitseinikud pidasid Pastla tema elukohas Kastani tänaval kinni ning tuvastasid tema elutoas diivanil 49-aastase mehe noahaavaga surnukeha.

Ka tegi Pastel väljakutsele reageerinud patrullpolitseinikele lahkelt ukse lahti, kuid hakkas seejärel kinnipidamisel vastu. Kohtus tunnistusi andnud politseinikud selgitasid, et Pastel andis tapmisest teada üksnes seepärast, et keegi tema korterist surnukeha ära viiks. Enda kinnipidamisega Pastel nõus ei olnud. Ka ei tunnistanud ta end eile kohtus süüdi tapmises.

Veel selgitasid patrullpolitseinikud, et Pastla korterisse sisenedes tundsid nad õhus gaasilõhna. Esiti kahtlustasid nad, et korteris lekib pliidiga ühendatud gaasiballoon, kuid hiljem selgus uurimise käigus, et Pastel oli mõni tund tagasi oma sõbrale pipragaasi näkku lasknud.