Kuido Nõmm: tervishoiuprobleemide lahendamiseks pole ideid ega poliitilist tahet

Kuido Nõmm (47) on töötanud pikalt Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juhatajana. Tema arvates saavad just oma valdkonda hästi tundvad inimesed poliitikas midagi olulist ära teha. Seetõttu on ta otsustanud kandideerida riigikogu valimistel ja teeb seda Vabaerakonna Tartu esinumbrina.