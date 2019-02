Tartu linn tähistas Eesti Vabariigi 101. aastapäeva reede õhtul Eesti Rahva Muuseumis toimunud kontsertaktusega. Kõnedega esinesid peaminister Jüri Ratas, Tartu linnapea Urmas Klaas ning Tartu linnavolikogu esimees Aadu Must ning anti üle Tartu linna aukodaniku ja Tartu Tähe aunimetused.

Gerda Kordemetsa lavastatud kontsertetenduses «Tartu muinasjutt» astusid üles Tartu noortekoor (dirigent Riho Leppoja), Tartu Karlova kooli koorikooli mudilas- ja lastekoorid (dirigent Vilve Maide), Just tantsukool (juhendaja Anne Tamm-Kivimets) ning Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilased (juhendaja Külli Ehastu). Vahetekste lugesid Saamel Sonn ja Karl Filip Varres.

Korraldajate eelinfo kohaselt on «Tartu muinasjutt» kaunitele koorilauludele toetuv emotsionaalne rännak läbi ühe noormehe elu, kel oli õnne sündida siin, Emajõe-äärses linnas. Ja siis. Ühel päeval sirutab ta tiibu ülikooli valgete sammaste vahel. Ta teab, et sambaid on kuus, aga loendab neid ikkagi. Automaatselt. Ja küsib endalt: mis saab edasi? Kuhu tiivad mind viivad?