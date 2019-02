Tartumaal kadunud Arthur leiti tuttavate juurest

Olgugi, et politseile algselt laekunud info kohaselt võis mehe elu ja tervis olla ohus, siis tegelikult oli temaga kõik korras, politsei abi ta ei vajanud.

Eile õhtul kella 15 paiku sai politsei teate, et Tallinnas istus rongile 68-aastane mees, kes sõitis Elva raudteejaama. Lähedane kirjeldas politseile, et mehel on mäluprobleeme, mistõttu võib ta kõrvalise abita hätta sattuda.