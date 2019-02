Tartu kutsehariduskeskus avas uute õppijate vastuvõtu

«See, et sel aastal on esimest korda Tartu kutsehariduskeskus gümnaasiumidega võrdselt kõigi põhikoolilõpetajate valikute hulgas näha, on suur läbimurre,» ütles direktor Tõnis Lukas. «See on kasulik õppuritele – nende valikuvõimalus on oluliselt laienenud ja muidugi on see kasuks ka Tartu kutsehariduskeskusele, sest teadmine meist, kui mitmekülgsest ja heal tasemel õppeasutustest jõuab nüüd kõigi noorteni. Kutseharidus ei ole tupiktee, nagu vahel kardetud on,» lisas ta.