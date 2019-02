Jäine rada tõi kolm peapõrutuse kahtlust ja rohkelt sinikaid

«Kolm inimest viisime ajupõrutuse kahtlusega maratonilt otse haiglasse,» sõnas Laugamets. Tema sõnul said kiirabiga haiglasse saadetud suusatajad juba pühapäeva õhtul koju. Ka tuvastas ta maratoni meditsiinipunktis paar murdunud roiet, kuid esialgsel läbivaatusel ei ilmnenud ühtegi käe- ega jalaluumurdu. Veel rääkis Lauga- mets, et nii mõnigi maratonil osaleja kutsus endale kiirabi alles õhtul, kui oli koju jõudnud. «Eks rajalt tulles ei pruugigi kohe aru saada ja inimene tunneb alles kodus, et ikka liiga palju ja pikalt on valus,» lisas ta.