Ühe pere kolm põlvkonda on kokku kasvanud nii töös kui ka elus

See lugu ei keskendu siiski Tanel Joostiga juhtunule ja tema elusaatusele. Praeguses loos on keskmes metallitöötlemisettevõte Afterone, mille juhataja on Tanel Joosti vanema venna poeg Kristjan Joost (24). Tanel ja tema vanem vend Janno Joost (50) on samal ajal Afterone juhatuses ning juhivad koos ka meditsiinitooteid valmistavat ettevõtet Equa. Ka tegutseb Afterones Taneli ja Janno ema, kes peab poegade firma raamatut.